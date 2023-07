Real Madrid : un première décision forte de prise afin de préparer l'après-Ancelotti ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Si Carlo Ancelotti est encore en poste au Real Madrid jusqu'à l'été 2024, cela n'empêche pas le prévoyant Florentino Perez de préparer l'avenir. Alors que de nombreux noms circulent pour remplacer le « Mister » italien, certains indices laissent entendre que les Merengue pourraient faire comme lors du premier départ d'Ancelotti... Avec la promotion interne du coach de la Castilla : Raul Gonzalez Blanco.

Raul, nouveau « padawan » d'Ancelotti ?

Comme pour Zinédine Zidane, l'ancien « N°7 » de la Maison blanche va avoir le privilège de travailler directement au contact avec Carlo Ancelotti et ce, au moins, jusqu'au 20 juillet, date du retour des internationaux.

En effet, comme le rapporte Marca, le Real Madrid prévoit une reprise commune et mélangé entre l'équipe fanion et la réserve... Sous la houlette des deux entraîneurs. Un avant-goût de ce qui attend Raul en 2024 et une bonne manière de le récompenser d'être resté malgré les sollicitations extérieures ?

