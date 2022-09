Real Madrid : Vinicius inquiète les Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Parce qu'il a changé de dimension en passant de jeune prometteur à star du Real Madrid la saison dernière, Vinicius Jr (22 ans) s'est vu malgré lui accroché une cible sur le dos. Du côté de ses adversaires, on cherche désormais des moyens de faire dégoupiller le crack brésilien. Dimanche face à Majorque (victoire 4-1), « Vini » a dévoilé l'une de ses failles : la provocation dont il peut parfois faire l'objet.

Victime de provocations, le Brésilien doit se calmer

En effet, alors que le ballon était encore en jeu, Vinicius Jr a arrêté ce qu'il faisait pour se diriger très énervé vers le banc de l'équipe insulaire. Comme le montre les caméras de l'émission « The day after », le natif de São Gonçalo n'a pas apprécié que le coach de Majorque Javier Aguirre demande à ses joueurs de le « frapper » ou de le « casser ». Prêt à en venir aux mains avec l'entraîneur adverse, « Vini » a finalement été retenu in-extrémis par ses partenaires.

Les images n'ayant échappé à personne en Liga et en Europe, le Real Madrid s'interrogerait désormais, selon AS, sur la bonne manière de protéger Vinicius de son impulsivité afin d'éviter que ce dernier ne devienne la cible unique des provocations. Si Carlo Ancelotti a déjà pris à part le joueur pour le calmer et lui faire comprendre qu'il devait passer au dessus de ça, le vestiaire merengue aura aussi son rôle à jouer dans la progression de l'attaquant auriverde. C'est là que l'expérience de joueurs comme Toni Kroos ou Luka Modric aura son importance... Le sujet a d'ailleurs fait parler Carlo Ancelotti ce mardi face aux médias.