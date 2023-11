Real Madrid : Vinicius Jr fait craindre le pire à Valence

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Historiquement, les matches entre le Real Madrid et Valence sont très chauds. A l'instar des Catalans, les Valencians ont une grande défiance vis-à-vis de la capitale et les rencontres à Mestalla sont toujours très engagées. Mais depuis la saison dernière et le dérapage raciste à l'encontre de Vinicius Jr, la tension est montée d'un cran entre les deux camps. Et fait craindre le pire alors que les deux ennemis se retrouveront demain au Bernabeu.

"Nous espérons que les supporters du Real Madrid respecteront ceux de Valence"

L'entraîneur du VCF, Ruben Baraja, a ainsi déclaré en conférence de presse : "Nous espérons que les supporters du Real Madrid respecteront ceux de Valence". Et donc qu'il n'y aura pas d'incidents en tribunes car des fans ché sont souvent présents dans toutes les tribunes du Bernabeu. Au risque que cette affiche historique de la Liga ne dérape définitivement...

💬 “No vamos a una guerra ni a un sitio que haya que ir con cascos ni escudos” pic.twitter.com/ShL378w1uD — Diario AS (@diarioas) November 10, 2023

