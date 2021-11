Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Selon les informations de Marca, le Real Madrid pourrait faire une nouvelle offre au Paris Saint-Germain pour recruter Kylian Mbappé dès le mois de janvier. De son côté, l'état-major du club de la capitale caresse toujours l'espoir d'obtenir la prolongation du natif de Bondy.

Claude Puel Credit Photo - Icon Sport

