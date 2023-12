Manchester United - Mercato : un cador européen tient la corde pour Varane, ce n'est pas le Real Madrid

Selon le journaliste d'El Chiringuito Edu Aguirre, plutôt bien informé de ce qui se trame au sein du Real Madrid, Carlo Ancelotti veut voir arriver un défenseur cet hiver pour prendre la suite de David Alaba, victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou face à Villarreal (4-1), mais il n'a pas songé à faire revenir Raphaël Varane, contrairement à ce que des journalistes spécialisés dans les transferts ont assuré.

Marseille et l'Arabie saoudite ont été évoqués comme destinations possibles mais selon Sport, c'est le Bayern Munich qui tiendrait la corde. Sans Matthijs de Ligt (blessé) et Kim Min-jae qui jouera la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud, Thomas Tuchel a besoin d’un défenseur supplémentaire en Bavière. Ekrem Konur confirme les contacts. A suivre, donc...

💣💥Bayern Munich continue to be interested in Manchester United's French defender Raphaël Varane.🇫🇷 🔴 #FCBayern 🔴 #MUFC https://t.co/tgdvgbz4JA pic.twitter.com/HwTTKTZXu3