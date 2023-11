PSG - Mercato : l'offre du Real Madrid pour Mbappé a fuité !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Le Real Madrid rêverait toujours de recruter la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste espagnol, Ramón Álvarez de Mon, l'a confirmé. "J'ai demandé et je me suis informé. Non, le Real Madrid n'a pas exclu de signer Kylian Mbappé."

Une offre de contrat similaire à celle de 2022

Le journaliste espagnol a, par ailleurs, confirmé les informations d'AS selon lesquelles les dirigeants merengue devraient bientôt passer l'action dans ce dossier et soumettre une première proposition de contrat au capitaine de l'équipe de France. "Le Real Madrid a une feuille de route très précise, qui consiste essentiellement à reproduire ce qui a été fait en 2022, avec les mêmes conditions pour 2024. Et le joueur connaît ces conditions, car elles ont été négociées en 2022, et ce sera à lui de les signer ou non." L'offre des Merengue pourrait donc comporter une prime à la signature de 180 millions d'euros, d'un salaire annuel net de 40 millions d'euros, mais aussi d'un contrôle à 50% de ses droits à l'image.

Podcast Men's Up Life