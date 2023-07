PSG, Real Madrid - Mercato : Malouda connait l’avenir de Mbappé !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le feuilleton Kylian Mbappé intéresse toute la planète football. En fin de contrat en juin 2O24 avec le PSG, la star de l’Équipe de France est plus que jamais associé au Real Madrid. En Espagne, les fans rêvent de voir l’attaquant de 24 ans évoluer pour la Casa Blanca. Pour Florent Malouda, Kylian Mbappé va rejoindre la capitale l’Atlético Madrid.

« Pour moi, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il se retrouve à Madrid. Il a cette envie de porter le maillot blanc parce qu’il aimait l’équipe quand il était jeune », a confié l’ancien attaquant de Chelsea pour The Sun. « Il a eu l’opportunité d’aller au Real Madrid et il a renouvelé (l’année dernière), donc cela ne me surprendrait pas s’il parvenait à trouver un accord avec le PSG », a-t-il expliqué.

« Je serais très surpris s’il partait cet été. Je pense que de son point de vue, tout a toujours été clair : il veut que le PSG lui confie un projet à la hauteur de ses ambitions. Ce n’est pas une question d’argent, il recherche la grandeur et il veut trouver un club qui puisse correspondre à son talent et lui donner une chance de gagner la Ligue des champions », a ajouté l’ancien offensif de l’Équipe de France pour le média britannique.

