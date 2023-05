Real Madrid - Mercato : 100 M€ pour le remplaçant de Benzema !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Quand la rumeur d'une offre énorme de l'Arabie Saoudite pour Karim Benzema s'est répandue dans les médias, mardi, le rédacteur en chef d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, a rappelé qu'il avait sorti cette information il y a deux mois, soit à la mi-mars... Le Real Madrid serait évidemment au courant et laisserait le choix à son joueur emblématique : soit l'accepter, soit prolonger d'un an. Mais ce qui est certain, c'est qu'en attendant qu'il ait fait son choix, les dirigeants planchent déjà sur un remplaçant à la hauteur.