Real Madrid – Mercato : le Brésil ne se cache même plus pour Ancelotti !

Carlo Ancelotti, c’est la classe internationale. Après une saison fantastique ou le Real Madrid a tout gagné, les Merengues sont plus en difficultés lors de cet exercice 2022/2023. Si les coéquipiers de Karim Benzema ne confirmeront pas leur sacre de la saison passée en Liga, les Madrilènes sont toujours présents dans leur compétition favorite la Ligue des Champions.

En contrat jusqu’en juin 2024, Carlo Ancelotti ne semble pas menacé sur banc du Real Madrid lui qui a la confiance de son président, Florentino Pérez. Cependant, le technicien italien ne manque pas de prétendants lui qui a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de continuer l’aventure à Madrid. Annoncé dans le viseur de la sélection brésilienne depuis départ de Tite, les Auriverde ne se cachent désormais plus.

« Nous avons un plan A et je le dis pour la première fois honnêtement. Cela ne sert à rien de le cacher, Ancelotti est notre préféré », a déclaré Ednaldo Rodrigues, président de la Fédération brésilienne sur l’antenne de beIN Sports.

Brazilian Federation president Ednaldo Rodrigues: “I’m not saying Ancelotti has an offer from us, but we are checking if he wants to come” 🇧🇷



“We’ve a plan A and I say it for the first time honestly. There is no point in hiding this, Ancelotti is our favorite”, told BeIN Sports. pic.twitter.com/FQNIfEVpcb