Real Madrid - Mercato : les Merengue ciblent le « nouveau Bernardo Silva »

Toujours à l’affût des meilleurs talents en développement sur la planète, le Real Madrid réalise quasiment un coup par an au Brésil pour se renforcer. Mais les Merengue regardent aussi beaucoup au Portugal où ils ont réalisé de jolis paris par le passé comme ce fut le cas pour Pepe ou encore Angel Di Maria.

Si l’on en croit le journaliste Mercato Ekrem Konur, le Real aurait notamment des vues et un suivi rapproché de João Neves (19 ans), le jeune milieu offensif du Benfica qui fait son trou depuis le mois de janvier.

Vainqueur de la Youth League 2022, la dernière pépite de la Gestifute n’est encore qu’un remplaçant chez les Aigles (10 apparitions cette saison, 1 passe décisive) mais est promis à un brillant avenir, lui dont la cote a grimpé 20 M€ sur la dernière mise à jour de Transfermarkt.

🚨#EXCL | Real Madrid scouts are monitoring the development of João Neves, the 19-year-old Portuguese player of SL Benfica. 🇵🇹 🔴 #SLBenfica ⚪#HalaMadrid pic.twitter.com/jofCDiIX95