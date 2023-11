Real Madrid - Mercato : Messi a poussé Ancelotti vers le Brésil

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

La nuit dernière, l'Argentine s'est imposée au Maracana (1-0) grâce à un but de Nicolas Otamendi. Une rencontre violente, donc le coup d'envoi a été reporté de 35 minutes en raison d'affrontements en tribunes entre la police brésilienne et les supporters de l'Albiceleste. Pour la Seleçao, c'est la confirmation que la crise sportive est profonde, moins d'un an après l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde qatarie. Car il s'agissait de la première défaire de son histoire à domicile en éliminatoires de la Coupe du monde.

L'Argentine de Messi a confirmé que Diniz n'a pas les épaules pour la Seleçao

Le sélectionneur intérimaire, Fernando Diniz, qui est aussi l'entraîneur de Fluminense, qu'il vient de mener à sa première Copa Libertadores, ne devrait pas être confirmé dans ses fonctions. Au Brésil, cette défaite contre l'Argentine a confirmé qu'il fallait un grand technicien pour diriger cette équipe et Carlo Ancelotti est évidemment le nom qui revient en premier. L'Italien, qui sera en fin de contrat au Real Madrid en juin prochain, est courtisé depuis un an. Au vu de ses bons résultats, la Maison Blanche espérait le prolonger. Mais la CBF va certainement passer la vitesse supérieure avec lui pour s'éviter un fiasco dans les éliminatoires du Mondial ainsi qu'à la Copa América l'été prochain...

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

🇧🇷 La crisis de Brasil es brutal.



👍 Y creen que Ancelotti es la solución.#JUGONES pic.twitter.com/xbvKs5XCwF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2023

Podcast Men's Up Life