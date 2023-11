Real Madrid - Mercato : un gros transfert avorté grâce à Militao

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Cette semaine, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur a assuré que le Real Madrid faisait partie de la liste des clubs intéressés par le défenseur du Sporting Gonçalo Inacio (22 ans) pour cet hiver. Cet intérêt, au-delà du talent du joueur, s'inscrivait dans une volonté de renflouer un poste touché par la grave blessure de Militao lors de la 1ère journée de Liga, à Bilbao (2-0), début août. Mais Carlo Ancelotti a régulièrement dit qu'il n'était pas question pour la Maison Blanche de recruter cet hiver.

De retour dès janvier aux entraînements collectifs ?

Et il semblerait que l'Italien ne mentait pas. Pour la simple et bonne raison que Militao pourrait être sur pieds à la reprise ! Selon Relevo, l'ancien joueur du FC Porto a fait beaucoup d'efforts pour revenir à son meilleur niveau en s'entraînant comme un forcené à Valdebebas. Et alors qu'il faut généralement entre huit et dix mois pour revenir d'une telle blessure, lui pourrait participer aux entraînements collectifs dès janvier ! S'il réalise pareil exploit, le Real Madrid n'aura effectivement pas besoin de recruter à son poste.

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

I miss him, although Rüdi and Alaba are killing it I need Militao ball back pic.twitter.com/T3FtQsXHvg — 𝗜𝗰𝗼𝗻𝗶𝗰 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼 (@IconicBlanco) November 10, 2023

Podcast Men's Up Life