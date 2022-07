Real Madrid - Mercato : une signature à 500 millions d’euros pour Pérez !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Le mercato ce n'est pas qu'une histoire de transferts. Les prolongations de contrats sont primordiales pour sécuriser l'avenir d'un club et personne ne le sait mieux que Florention Perez. Auteur de deux recrues de marque et d'avenir cet été avec les arrivées de Tchouaméni et Rüdiger, le patron de la Casa Blanca a signé un contrat à 500 millions avec Eder Militao.

D'après les informations de Mario Cortegana, Eder Militao a signé une longue prolongation jusqu'en 2028 au Real Madrid, avec une clause libératoire qui s'élève à un demi milliard d'euros. Le défenseur brésilien n'est pas prêt de bouger et Florentino Pérez assure la pérennité du projet Madrilène une nouvelle fois.

Avant lui, ses compères brésiliens Rodrygo et Vinicius ont déjà paraphé leur prolongation jusqu'en 2027 avec les Merengue avec une clause à un milliard. Le Real Madrid compte beaucoup sur ses pépites brésiliennes pour l'avenir.