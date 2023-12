Real Madrid - Mercato : Perez prêt à prendre une décision suicidaire pour Mbappé et Haaland ?

Si la grave blessure de David Alaba pose un vrai souci à Carlo Ancelotti, privé de deux de ses trois cadres de la défense centrale pour une longue période (Militao se remet de la même blessure…), il n’est pas question pour le Real Madrid de recruter de défenseur cet hiver lors du Mercato d’ajustement.

Bien que le Real n’a pas revu ses ambitions à la baisse en Liga et en Ligue des Champions, Florentino Perez ne compte pas défaire les cordons de la bourse en janvier 2024. Selon le journaliste de Cadena SER Pacojo, la raison est toute simple : alors que l’inauguration du « nouveau » Santiago Bernabeu a été reportée de cet hiver à juin, Perez s’est mis en tête de mener un Mercato galactique l’été prochain pour célébrer son nouvel écrin et garde tous ses deniers pour l’occasion.

« Un trou au centre va amener Ancelotti à demander à Florentino Pérez de recruter en défense pour maintenir le niveau. Mais je rappelle qu'à l'été, il a demandé Harry Kane… Je veux dire, on propose et Dieu dispose. Et au Real Madrid, c'est seulement Florentino qui dispose et sa paire de défenseurs centraux préférée pour l'année prochaine est Erling Haaland et Kylian Mbappé, avec des options pour Alphonso Davies. Ce sont les noms en rouge pour les renforts. Le reste, sauf en cas de nécessité extraordinaire, ne tient pas ».