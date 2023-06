Real Madrid - Mercato : Pérez touche au but pour sa quatrième recrue estivale

Après les arrivées de Jude Bellingham, Fran Garcia et Joselu, le Real Madrid pourrait officialiser une quatrième recrue lors de ce mercato estival. Une pépite brésilienne qui s’est fait remarquer en Youth League.

Déjà prêté au Real Madrid par le Shakhtar Donetsk cette saison, Vinicius Tobias a participé à la Youth League avec les U19 madrilènes et a évolué avec la Castilla, le reste de la saison. Il comptabilise 39 matchs et quatre passes décisives, avec l’équipe réserve du Real Madrid. Il pourrait s’engager pour une nouvelle année sous forme de prêt, selon Fabrizio Romano. Agé de 19 ans, le latéral droit brésilien pourrait bien gratter du temps de jeu cette saison, avec l’équipe première.

Real Madrid closing in on Vinicius Tobias deal in 24 hours thanks to their excellent relationship with Shakhtar Donetsk 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



◉ New loan until June 2024.



◉ €500k loan fee for one year.



◉ €15m buy option clause not mandatory valid in June 2024.



Back soon. pic.twitter.com/SmN5KntUwV