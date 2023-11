Real Madrid - Mercato : Tottenham déboule sur une piste hivernale des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

En début de semaine, nous avons relayé l'information d'Ekrem Konur, qui assure que le Real Madrid fait partie d'une liste de courtisans prestigieux au jeune défenseur du Sporting Gonçalo Inacio. A seulement 22 ans, il a déjà fait ses débuts en équipe nationale et a même marqué deux buts ! Il est un des piliers des Lions, que Luis Campois voulait lui faire quitter cet été pour l'envoyer au PSG. Selon les médias espagnols, la Maison Blanche envisage de faire une offre cette hiver pour blinder son secteur défensif. Si c'est le cas, il va lui falloir dégainer une offre rapidement !

Les Spurs ont de sérieux atouts

En effet, Ekrem Konur annonce ce vendredi que Tottenham a fait du recrutement d'Inacio une priorité pour janvier. Les Spurs ont toujours les moyens de leurs ambitions mais c'est encore plus le cas depuis qu'ils ont vendu Harry Kane au Bayern Munich pour plus de 100 M€ cet été. Entre leur caisse pleine et l'attrait de la Premier League pour tout joueur de foot, ils constitueront un très sérieux concurrent pour le Real Madrid dans sa quête de la nouvelle sensation portugais en défense avec Antonio Silva (Benfica, 20 ans).

