Real Madrid - Mercato : une cible du FC Barcelone en alternative à Bellingham

C'est peu dire que la carrière d'Enzo Fernandez s'est emballé depuis cet été. Recruté pour 10 M€ par le Benfica Lisbonne, le milieu de terrain argentin de 21 ans, qui avait fait les beaux jours de River Plate, s'est immédiatement imposé chez les Aigles, faisant régner la loi dans l'entrejeu. Si le SLB a réalisé une première partie de saison incroyable avec 27 matches sans défaite et 2 nuls très méritants contre le PSG (1-1 à chaque fois), il le doit à sa jeune recrue, qui continue de cartonner au Qatar avec l'Albiceleste. Samedi, il a clôturé le score face au Mexique (2-0) d'une magnifique frappe enroulée, les tirs de loin étant l'une de ses spécialités.

Sa réussite depuis trois mois n'est pas passée inaperçue. On savait que le FC Barcelone mais aussi Liverpool avaient coché son nom sur leurs tablettes, on apprend ce mardi que le Real Madrid en a fait de même ! Les Merengue suivaient déjà Enzo Fernandez quand il était à River. Ils sont désormais convaincus de son potentiel et estiment qu'il ferait un excellent plan B en cas d'échec des négociations avec Jude Bellingham. En effet, le prodige anglais de 19 ans est l'une des priorités de Manchester City et Liverpool, prêts à tout pour le rapatriés.