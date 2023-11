Real Madrid - Mercato : une piste hivernale se précise pour les Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Si le Real Madrid reste d’ordinaire assez calme au Mercato de janvier et que 2024 ne devrait pas faire exception malgré la vague de blessures qui s’abat sur les Merengue, Florentino Perez aurait en revanche bel et bien l’intention d’anticiper certaines arrivées en vue de l’été… et pas seulement en regardant du côté du Brésil, son habituel terrain de jeu du début d’années.

Une offre à venir pour Nico Williams

Comme révélé il y a quelques jours, le Real Madrid fait bel et bien partie, avec le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, des clubs intéressés pour récupérer le prometteur ailier de l’Athletic Bilbao Nico Williams (21 ans), libre au 30 juin prochain et qui tarde à trouver un accord pour prolonger.

Le journaliste turc Ekrem Konur explique que les Merengue ont bel et bien l’intention de s’activer en janvier sur le dossier Nico Williams. Une piste prometteuse en vue de l’avenir…

