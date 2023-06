Real Madrid - Mercato : Vlahovic a un autre prétendant prestigieux

Annoncé sur le départ de la Juventus, Dusan Vlahovic ferait un remplaçant de rêve pour le Real Madrid qui souhaite apporter de la concurrence à Karim Benzema. Seulement l'affaire risque d'être plus compliquée que prévue pour les Madrilènes, qui voient la concurrence pointer son nez.

Également en recherche du numéro 9 idéal pour combler leur effectif, le Bayern Munich se pencherait également sur l'attaquant serbe a dévoilé Fabrizio Romano cet après-midi. Les dirigeants bavarois attendraient en revanche de connaître le prix de l'ancien florentin, qui pourrait évoluer en fonction du nouveau directeur sportif juventini.

Au Real Madrid d'être plus convaincant que les allemands désormais, eux qui devraient bientôt trouver un accord pour rapatrier Joselu d'ici les prochains jours, un attendant un joueur d'une classe supérieure.

Dušan Vlahović, for sure remains part of Bayern list as mentioned last week as Thomas Tuchel is big fan of the Serbian striker. Kolo Muani, in the list too. 🔴🇷🇸 #FCBayern



Talks with Juventus are not advanced or concrete yet. It will depend on price tag & Juve new director. pic.twitter.com/ZB9tuASYfS