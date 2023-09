Real Madrid : Xabi Alonso se prononce sur son avenir

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Xabi Alonso de retour au Real Madrid l'été prochain, il en est question. L'ancien milieu de terrain fait figure de grand favori pour prendre la relève de Carlo Ancelotti. Très apprécié de Florentino Pérez, Xabi Alonso est sous contrat jusqu'en 2026 au Bayer Leverkusen.

Il a botté en touche

Interrogé sur son avenir et sur la possibilité qu'il honore son contrat au delà de la saison, l'Espagnol a botté en touche... "Il est trop tôt pour parler de ça. Nous sommes en septembre. Ce n'est pas un sujet. On a bien commencé la saison. Il faut continuer. Tout le monde doit rester focus, moi le premier." Et à lui d'ajouter, après une question sur l'impact que pourrait avoir l'intérêt du Real sur son équipe, actuelle 2e de Bundesliga. "On connait tous les mécanismes du foot. Ce n'est un problème pour personne. On ne parle pas de ça."

