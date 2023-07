Real Madrid, PSG - Mercato : 300 M€ pour Mbappé mais ça bloque niveau salaire !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Même au Cameroun, où il s'est rendu pour la première fois afin de visiter la terre de ses ancêtres, Kylian Mbappé est interrogé sur son avenir. Au cours d'une conférence de presse hier, l'attaquant a botté en touche, expliquant qu'il voulait se concentrer sur ce voyage et rien d'autre. Heureusement pour nous, l'Espagne, elle, ne s'arrête jamais de parler de Kylian Mbappé ! Cette nuit, le média OK Diario du journaliste Eduardo Inda, qui travaille également pour El Chiringuito, a largué deux bombes dans un même article.

Le Real propose 40 M€ de salaire, Mbappé veut 50 M€

La première, c'est que le Real Madrid aurait ouvert une ligne de crédit de plus de 300 M€ auprès de Banco Santander afin de financer l'opération Mbappé. Environ 200 M€ seraient dévolus au transfert et près de 120 M€ pour tout ce qui est salaires, primes, etc. La deuxième, c'est que les deux parties ne seraient pas encore parvenues à un accord contractuel. Car les Merengue proposeraient 40 M€ net de salaire annuel alors que le natif de Bondy en attend 50. Pas d'accord, donc, mais la preuve que les discussions sont bel et bien engagées pour une arrivée dès cet été !

