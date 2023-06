Real Madrid, PSG - Mercato : Benzema fondamental dans l'affaire Mbappé

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

On aurait pu penser, au premier abord, que c'était la victoire du Manchester City d'Erling Haaland en Champions League samedi qui avait incité Kylian Mbappé à quitter le PSG cet été. Cela fait déjà deux ans que tout le monde dit que le Français et le Norvégien seront les deux grands joueurs de demain. Voir l'ancien de Dortmund soulever le plus prestigieux des trophées alors que lui se casse les dents dessus depuis 2017 aurait pu énerver le natif de Bondy. Mais il semblerait au final que ce soit Karim Benzema qui ait précipité sa décision.

Un départ ayant fait office de déclic chez Mbappé

Plusieurs sources, à commencer par Marca et AS, expliquent que le départ du Ballon d'Or 2022 a fait office de déclic pour Mbappé. En voyant que le poste d'attaquant de pointe était libre chez les Merengue, le Parisien s'est dit que c'était le bon moment. Et sans doute que les rumeurs Harry Kane et Lautaro Martinez ont accéléré les choses. Pour l'heure, le Real Madrid attendrait encore que le Bondynois fasse clairement connaître son envie de le rejoindre cet été pour passer à l'action. Mais une bonne partie du chemin a déjà été faite. Et cela (peut-être) grâce à Karim Benzema...

Pour résumer En décidant de ne pas prolonger au Real Madrid pour filer en Arabie Saoudite, Karim Benzema a sans doute incité Kylian Mbappé à forcer la porte du PSG pour réaliser son rêve de porter le maillot merengue. Car une place de titulaire l'attend incontestablement dans la capitale espagnole.

