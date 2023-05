Real Madrid, PSG - Mercato : lassé, Mbappé serait prêt à aller au clash avec al-Khelaïfi !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Cette fois, c'est la bonne ? A l'instar de nombreux "voyants", la presse espagnole finira par bien par tomber juste concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Cela trois ans, au moins, qu'elle prétend que l'attaquant va s'engager avec le Real Madrid à la fin de saison. Après sa prolongation au PSG en mai 2022, on pensait qu'elle arrêterait quelque temps, au moins jusqu'à la fin de son contrat, à l'horizon 2024. C'était mal la connaître...

Première étape : clamer son intention de partir

Hier, El Mundo Deportivo s'est montré catégorique : Mbappé veut signer au Real Madrid cet été et serait prêt à aller au clash avec le Qatar pour cela. Selon le média... catalan, le natif de Bondy va suivre le plan de Florentino Pérez pour tous les Galactiques recruter. D'abord, il va annoncer son intention de quitter le PSG dès cet été, déçu qu'il est par la saison qui s'achève. Ensuite, il mettra la pression à Nasser al-Khelaïfi pour lui forcer la main. Et enfin, le Real Madrid n'aura plus qu'à verser une grosse indemnité pour récupérer un prodige ayant perdu assez de temps dans la capitale française. Le plan est limpide... s'il existe vraiment.

Pour résumer Depuis plusieurs mois, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, laisse entendre qu'il ne bougera pas pour Kylian Mbappé, à moins que l'attaquant ne fasse part publiquement de sa volonté de quitter le PSG. Selon la presse espagnole, cela devrait arriver à l'intersaison.

