Real Madrid, PSG - Mercato : le Real vise un autre buteur que Mbappé en janvier !

Kylian Mbappé est resté au PSG cet été mais il n'a toujours pas prolongé dans la capitale et son départ au Real Madrid pourrait vite redevenir d'actualité. Mais selon Ekrem Konur, spécialiste des transferts, le Real envisagerait de passer à l'attaque dès janvier pour un autre buteur.

Il s'agit de Santiago Gimenez, l'attaquant de Feyenoord. A 22 ans, le Mexicain réalise un début de saison canon. Après sept journées d'Eredivie, il totalise 9 buts. A suivre...

🚨Real Madrid could make a move for Feyenoord's Mexican striker Santiago Giménez in January. 🇲🇽 ⚪#HalaMadrid 🔴#Feyenoord pic.twitter.com/soQVfGyN9g