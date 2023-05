Real Madrid, PSG - Mercato : une prime à la signature colossale pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Quand on aime, on ne compte pas. Et Florentino Pérez aime visiblement Kylian Mbappé. Le président du Real Madrid fait une cour assidue à l'attaquant du PSG depuis au moins six ans. Il est convaincu qu'avec lui, un nouveau cycle victorieux débutera pour les Merengue en Champions League. Ce qui explique qu'il lui ait déjà pardonné sa volteface de l'an dernier, quand le natif de Bondy avait préféré prolonger à Paris plutôt que de rejoindre libre la capitale espagnole. Hier, le rédacteur en chef d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, a confirmé que Mbappé avait de grandes chances de signer au Real Madrid à l'été 2024. Ce que L'Equipe confirme dans son édition du jour.