Equipe de France : le dossier de l'après-Ripoll réglé la semaine prochaine ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Sylvain Ripoll démis de ses fonctions cette semaine, la FFF ne compte pas perdre de temps pour nommer un nouveau sélectionneur à la tête de l'équipe de France Espoirs. Il faut dire qu'avec l'échéance des JO de Paris en août 2024 et les qualification pour l'Euro 2025, les Bleuets ne peuvent pas rester longtemps dans l'incertitude.

Deux techniciens éliminés de la course la semaine prochaine

Si l'on en croit L'Equipe, quatre techniciens sont encore en course pour le poste : Sabri Lamouchi, Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan et Philippe Montanier. Le quotidien sportif donne l'agenda de Philippe Diallo qui espère faire un premier cut et désigner deux finalistes avant la semaine prochaine... Avant de recevoir individuellement les deux techniciens pour choisir le meilleur.

Pour le président par intérim de la Fédération, il s'agit d'un dossier éminemment politique. Certains membres influents à la FFF – comme Didier Deschamps – auraient des préférences assez claires sur l'identité de l'heureux élu...

Podcast Men's Up Life