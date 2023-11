Équipe de France : Pierre Ménès tacle Deschamps et quatre Bleus

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

L'équipe de France n'a pas réalisé un carton plein dans son groupe de qualification à l'Euro 2024 puisqu'elle a été accrochée hier soir en Grèce. Et Pierre Ménès a épinglé Didier Deschamps dans son analyse du match, ainsi que quatre joueurs...

Koundé, Saliba et les frères Hernandez montrés du doigt

"Quand Deschamps décide de faire tourner assez violemment, on voit que ça ne marche pas beaucoup, a-t-il expliqué. On l'avait vu en Allemagne. Là on prend deux buts après le repos. Il y a eu trop de changements défensifs." Et à lui d'ajouter : "Kounde n'arrive à convaincre personne quand il est arrière droit. Saliba est l'ombre du joueur rayonnant quand il est avec Arsenal. On attend toujours plus de Lucas Hernandez. Et Théo Hernandez est moins à l'aise quand Mbappé n'est pas là."

Grèce-France : l'analyse



Retour sur la prestation des Bleus lors de cet ultime match de qualification pour l'Euro 2024.https://t.co/Itexb61Q5t via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 21, 2023

