Équipe de France, PSG : Mbappé poussé au capitanat par un ex coach de l'ASSE

S'il réserve sa décision au principal intéressé à son arrivée à Clairefontaine pour le rassemblement de l'équipe de France lundi, Didier Deschamps a déjà une idée de qui sera le capitaine de l'équipe de France. « C'est quelqu'un qui doit être légitime par rapport à l'ensemble du groupe. Mais après, il y a trois critères importants : leadership technique, leadership mental et l'état d'esprit. Je sais les joueurs qui peuvent l'être », a expliqué le sélectionneur national sur Téléfoot ce dimanche.

Alors que l'ancien capitaine Hugo Lloris, désormais retiré des Bleus, a fait de Kylian Mbappé son favori, la porte est ouverte pour un autre joueur : Antoine Griezmann. C'est d'ailleurs ce qu'a aussi soumis comme idée Olivier Giroud : « Il y a Kylian, évidemment, voire aussi Grizi qui serait légitime ».

« J'espère que Didier Deschamps aura cette idée géniale »

Pour l'ancien coach des Verts Pascal Dupraz, qui s'est exprimé dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, la question est vite répondue... Et lui trancherait bien évidemment pour Kylian Mbappé : « Comment tu peux dire que Kylian Mbappé n'est pas le garçon légitime pour être le capitaine de l'équipe de France ? Mbappé tu ne peux pas faire autrement que le mettre capitaine parce que c'est déjà le meilleur joueur du monde. En plus de ça, il est charismatique et il est le leader de la génération qui se renouvelle en équipe de France », a fait savoir le Haut-Savoyard.

Pascal Dupraz en est persuadé : non seulement Mbappé a la légitimité mais cette décision servirait aussi l'attaquant du PSG : « Il est là pour longtemps. Il se veut exemplaire. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il dérive complètement. Je voudrais qu'il fasse du bien à notre football. Il en fait sur le terrain, mais il pourrait en faire aussi en dehors pour que notre football professionnel redore son blason. J'espère que Didier Deschamps aura cette idée géniale de mettre Kylian Mbappé capitaine pour ne pas qu'il chope le cigare. C'est un garçon pondéré et intelligent, capable de s'exprimer correctement ».