Espagne - France : Deschamps règle déjà son avenir, Mbappé fait son mea-culpa

Battue par plus fort qu'elle, l'équipe de France s'est incliné ce mardi face à l'Espagne (2-1) en demi-finale de l'Euro 2024. Éliminé aux portes de la finale, Didier Deschamps a affiché des regrets après la rencontre et a été interrogé sur son avenir. Ce qui l'a profondément agacé.

"Ah, vous êtes redoutables. Posez la question à mon président. Je viens de perdre une demi-finale, vous croyez vraiment que...Moi je vous respecte, respectez un peu les personnes qui ont de la responsabilité aussi. Je vous dis ça en toute tranquillité donc...Voilà, il s'est passé ce qu'il s'est passé, je suis là pour vous répondre, je ne vais pas répondre à celle-là aujourd'hui même si vous savez très bien la situation, vous savez très bien ce que pense mon président. Donc, vous n'auriez peut-être même pas dû me la poser", a confié le sélectionneur des Bleus, laissant donc entendre que le président de la FFF, Philippe Diallo, lui faisait toujours confiance, lui qui a un contrat jusqu'à la Coupe du monde 2026.

"Ma compétition est ratée"

Kylian Mbappé s'est aussi exprimé en zone-mixte après le match. Décevant tout au long de l'Euro, le futur joueur du Real Madrid ne s’est pas cherché d’excuses. "Ma compétition a été difficile. Elle est ratée. J’avais l’ambition d’être champion d’Europe, j’avais l’ambition de faire un bon Euro. Je n’ai fait ni l’un ni l’autre. C’est une déception. On n’a pas fait assez pour aller en finale. Maintenant, il faut passer à autre chose. L’année a été longue. Je vais me reposer. Le football c’est simple, tu es bon ou tu n’es pas bon. Je n’ai pas été bon. L’Espagne a mieux joué que nous, ils ont mérité d’aller en finale et nous, on rentre à la maison."

