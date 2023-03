France - Pays-Bas : Deschamps a fait son choix entre Kolo Muani et Giroud !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Comme nous vous l'avons relayé ce jeudi après-midi, Randal Kolo Muani et Olivier Giroud étaient en balance pour occuper la pointe de l'attaque des Bleus ce vendredi (20h45) face aux Pays-Bas.

Kolo Muani sera titulaire !

Selon les informations de L'Equipe et de RMC Sport, le sélectionneur tricolore, Didier Deschamps, aurait fait son choix entre Randal Kolo Muani et Olivier Giroud. C'est l'attaquant de l'Eintracht Francfort qui devrait être titulaire et accompagner Kingsley Coman et Kylian Mbappé en attaque. Cela devrait donc être la deuxième titularisation de l'ancien Nantais sous le maillot de l'équipe de France.

La compo probable des Bleus : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Coman, Mbappé, Kolo Muani.

🇫🇷 Après avoir travaillé les coups de pied arrêtés, Didier Deschamps a fait une dernière opposition en vue du match de demain soir. Comme la veille, Randal Kolo Muani a évolué avec les titulaires. — RMC Sport (@RMCsport) March 23, 2023

