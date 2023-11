Gibraltar - France : les Bleus signent la plus large victoire de son histoire

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Étrillant ce samedi Gibraltar (14-0), à l'occasion de la neuvième et avant-dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2024, l'équipe de France a signé la large victoire de son histoire. Le 10-0 asséné par les Bleus à l'Azerbaïdjan, le 6 septembre 1995, est donc effacé. Auteur de trois buts et de trois passes décisives, Kylian Mbappé a été le grand artisan de ce large succès des Bleus et a inscrit son 300e but en carrière d'un sublime lob de 40 mètres.

