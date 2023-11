Grèce - France (2-2) : les Bleus concèdent le match nul et frôlent le presque parfait

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

L'équipe de France aura donc presque fait carton plein dans ses éliminatoires de l'Euro 2024. Huit matches, sept victoires et un match nul, ce soir, face à la Grèce au cours d'une rencontre rondement menée.

Les Bleus, sans être dominateurs lors de la première période, avaient le mérite de détenir le ballon (63% de possession) et de se créer les meilleurs situations. Notamment avec Antoine Griezmann qui, du gauche, envoyait sa reprise de volée sur le poteau du gardien grec (32e). Dix minutes plus tard, Fofana trouvait Giroud qui déviait aussitôt sur le côté droit pour Kolo Muani, auteur d'un contrôle de la poitrine et d'une frappe surpuissante du pied droit, dans un angle fermé, qui ne laissait aucune chance à Vlachodimos, le gardien grec (0-1, 42e).

Difficile retour de vestiaire

Difficile, dans ces conditions, d'imaginer une suite cauchemardesque pour les hommes de Deschamps qui, pourtant, et en 5 petites minutes, allaient voir la Grèce passer devant. A la 56e minute, après un dégagement raté de Lucas Hernandez, Bakasetas, au terme d'une partie de billard dans la surface de préparation, reprenait en demi-volée le ballon et adressait une magnifique reprise qui trompait Samba, masqué (1-1, 56e). A la 61e minute, de l'autre côté du terrain cette fois, Giannoulis se débarrassait de Koundé et adressait un centre à ras de terre au point de pénalty pour Ioannidis qui décroisait sa reprise du pied droit et trompait Samba à nouveau (2-1, 61e).

Tout était à refaire pour l'équipe de France et pour son sélectionneur, Didier Deschamps, qui décidait de changer sa ligne offensive avec les entrées de Mbappé, Thuram et Coman. Une réussite puisqu'à la 74e minute, Fofana, libre de marquage à 25 mètres, adressait une frappe monstrueuse de pureté qui terminait sa course dans les filets de Vlachodimos (2-2, 74e). Les Bleus auraient même pu prendre l'avantage en toute fin de match au terme d'un débordement de Coman et d'un centre en retrait, contré, qui touchait les deux poteaux du gardien grec (90e). Ainsi que sur une frappe de Mbappé, détournée par le gardien grec sur sa transversale (95e).

Les Bleus terminent en première position de leur groupe avec 22 points, devant les Pays-Bas et la Grèce.

