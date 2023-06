PSG, Équipe de France : Mbappé vise deux records fous face à la Grèce

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Buteur sur pénalty ce vendredi avec l'équipe de France face à Gibraltar (3-0) à l’occasion des qualifications pour l’Euro 2024, Kylian Mbappé a égalé un record vieux de 1958. Avec ses 53 buts marqués lors d'une même saison avec le PSG et les Bleus, il fait désormais aussi bien que Just Fontaine. De quoi souligner la saison fantastique de Kylian Mbappé sur le plan individuel.

Un match pour encore écrire l’histoire

Lundi prochain, c’est le dernier match officiel de la saison pour Kylian Mbappé. Les hommes de Didier Deschamps défient la Grèce et battre le record dans cette rencontre doit certainement trotter dans la tête de la star des Tricolores. Un but pourrait lui permettre de devenir le meilleur buteur français sur une saison, en club et sélection confondus. À Kylian Mbappé de réaliser un meilleur match que face à Gilbraltar, affaire à suivre…