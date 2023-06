Gibraltar - France : Riolo clashe Mbappé, Messi et Cristiano volent à son secours !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

La France a parfaitement réussi sa mission hier à Gibraltar en s’imposant largement grâce notamment à des buts d’Olivier Gioud et de Kylian Mbappé. Si Didier Deschamps pensait pouvoir marquer plus, Daniel Riolo n’a pas manqué de titiller l’attaquant du PSG sur sa nouvelle manière de tirer les penalties à la manière d’un « double pas de NBA » qu’il juge assure ridicule et surtout « pas maîtrisée. » « Quand il veut être show-off, il est très agaçant. Techniquement ce ne sera jamais Neymar ou Messi. Il n'a pas ce rapport au ballon », a fustigé le polémiste de RMC Sport hier soir. Si les critiques de Riolo se justifient, les statistiques de Mbappé restent implacables. Avec 39 buts en équipe de France, il se place désormais à deux unités seulement de Michel Platini et à quatre d’Antoine Griezmann qui occupe la troisième place du classement des buteurs en Bleus.

Mbappé en mode show-off

Hier, le crack du PSG est également devenu le premier joueur à inscrire 12 buts en une saison avec les Bleus depuis Platini, lors de la saison 1983-1984. De la même manière, il affiche un bilan de 22 buts sur ses 20 dernières apparitions en sélection, soit un rythme de plus d’un but par match. Là, il faut regarder vers Cristiano Ronaldo (24 buts sur 20 matches consécutifs entre juillet 2016 et juin 2018) ou vers Lionel Messi (23 buts sur 20 matches depuis octobre 2021, série en cours) pour trouver des points de comparaison qui s’accrochent à cette course frénétique.

🗣 "Quand il veut être show-off, il est très agaçant. Techniquement ce ne sera jamais Neymar ou Messi. Il n'a pas ce rapport au ballon"



🇫🇷 Daniel Riolo n'a pas aimé le match de Mbappé contre Gibraltar. pic.twitter.com/qsc0ffKjkJ — After Foot RMC (@AfterRMC) June 16, 2023

