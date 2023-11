PSG, équipe de France : Mbappé s'est fixé un nouvel objectif

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

La France a obtenu le plus gros succès de son histoire hier contre Gibraltar (14-0) à Nice, et Kylian Mbappé, auteur de 3 buts et 3 passes décisives, a encore brillé, atteignant le cap des 300 buts en carrière (club et sélection) à seulement 24 ans. Après la rencontre, au micro de TF1, la star s'est notamment confiée sur son nouveau rôle de capitaine de l’équipe de France.

Il veut plus rassembler

"Le brassard t’oblige à changer, a-t-il soutenu. Même si tu ne veux pas changer. Tu n’es pas fait pour être capitaine si tu ne changes pas. Comme on dit, il n’y a que les cons qui ne changent pas. Quand je n’étais pas capitaine, bien sûr qu’il y avait une vision un peu plus individualiste de mon match, de ma partition. Maintenant, quand tu es capitaine tu dois avant tout penser aux autres. Ce que tu fais, on sait que tu sais le faire. L’objectif c’est d’essayer de rassembler pour que l’équipe ne fasse qu’un et qu’on fasse des résultats". De biens bonnes intentions.

