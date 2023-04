Stade Rennais, FC Barcelone : Genesio met fin à la polémique Désiré Doué

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Présent en tribune au Camp Nou avec son agent Mickaël Sylvestre dimanche dernier, Désiré Doué (17 ans) a agité le microcosme du Stade Rennais ces derniers jours. Une affaire prise très au sérieux en interne où on s'échine désormais à calmer le jeu. Présent en conférence ce vendredi à deux jours du match d'Angers (dimanche, 15 heures) où le jeune milieu offensif sera encore absent car blessé, Bruno Genesio a fait en sorte d'éteindre le feu : « Il y avait sûrement un quiproquo, qui a été réglé par le dialogue, comme souvent. Je crois que le premier à en avoir souffert, c’est lui, puisqu’il a entre-guillemets été accusé de choses qu’il n’a pas faites. Il est simplement allé voir un match de foot avec son agent parce qu’il en avait besoin. Quand on est très jeune, qu’on n’a pas de vacances, qu’on enchaîne les saisons, qu’on passe le bac, qu’on a des très bonnes choses qui se passent puis des choses un peu moins marrantes, on a besoin de s’évader. Je lui avais d’ailleurs conseillé de prendre un peu de repos avant sa blessure, parce que je sentais qu’il était las. Et il a choisi d’aller voir un match, ce qui n’est pas en soi une catastrophe. Sauf que ça a été mal interprété, peut-être mal préparé. Peut-être qu’une communication en amont aurait évité une mauvaise interprétation. C’est juste ça ».

Genesio aurait préféré une communication en amont mais...

Et le coach rennais a enchaîné sur cette maladresse en défendant Désiré Doué de toute mauvaise intention : « C’est un stade de foot, un club qu’il aime bien. Il avait envie de s’aérer l’esprit comme ça peut arriver quand on est parfois un peu las, et ça arrive à tous les joueurs. Encore une fois, peut-être que ce n’était pas le bon endroit mais c’est surtout la mauvaise interprétation qui en a été faite, plus par un manque de préparation et de communication en amont. Si on avait communiqué ou que son entourage avait communiqué qu’il allait voir un match à Barcelone parce qu’il avait repos dans sa phase de soins, certainement qu’il n’y aurait pas eu cette mauvaise interprétation, qui n’avait pas lieu d’être finalement. Je pense que ça servira de leçon à tout le monde ».

