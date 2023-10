FC Nantes : un joueur du Stade Rennais a fait dérailler les Canaris dans le derby

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

TV Breizh a débriefé la victoire du Stade Rennais face au FC Nantes (3-1) et les journalistes présents sur le plateau de l'émission "Pleine lucarne" ont tous mis en avant l'impact de Nemanja Matic. Matic en facteur X "Il a mis une soufflante à Mandanda. Qui peut se permettre ça à part peut-être Mbappé?", a-ton notamment entendu. Mais aussi : "Il a tout le temps parlé, y compris à l'arbitre. C'est le genre de joueur qu'on n'aime pas avoir contre soi." Ou encore : "Il est vicieux, son expérience est hyper importante." Et avec lui, le SRFC est pour l'heure toujours invaincu... #SRFC Tout est dit sur Nemanja Matic dans cet extrait de Pleine Lucarne sur TVR. L’équipe de petits chatons du Stade Rennais n’est plus avec l’expérimenté milieu de terrain serbe! https://t.co/ylOh27YbKF pic.twitter.com/197mDGjtv2 — Lechevestrier Julien (@Jlechevestrier) October 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer TV Breizh a débriefé la victoire du Stade Rennais face au FC Nantes (3-1) et les journalistes présents sur le plateau de l'émission "Pleine lucarne" ont tous mis en avant l'impact de Nemanja Matic. En soulignant son vice, notamment...

Laurent HESS

Rédacteur