Stade Rennais : Genesio annonce des coups durs et engueule ses supporters avant Haïfa

Présent ce mercredi en conférence de presse, Bruno Genesio a d'abord annoncé qu'Arnaud Kalimuendo était forfait, que Nemanja Matic était incertain et que Martin Terrier ne devrait pas être dans le groupe. "Mais sait-on jamais il peut y avoir des surprises parfois", a-t-il précisé avant de pousser un coup de gueule contre ses supporters.

"Je trouve les réactions des supporters dures"

"On a besoin du public qui nous a beaucoup aidé les saisons passées. Je comprends que les derniers matchs n’aient pas été ceux attendus sur le plan du spectacle, mais je trouve les réactions dures notamment lorsqu’elles sont ciblées sur le plan individuel. Parce que quand ça se passe mal, ce n’est pas la faute d’un joueur mais du collectif. Ça me gêne, même s’ils ont le droit de manifester leur mécontentement. Mais en tout cas, on donnera tout et je n’ai pas de tricheur. On a besoin d’eux et d’une grosse ambiance. Depuis que je suis là, j’ai toujours senti le soutien du public et ça nous aide, vraiment", a confié le coach du club Rouge et Noir au sujet de ses supporters dans des propos rapportés par le journaliste de France Bleu Armorique, François Rauzy.

𝐋'𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞, 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 ! 🤩



J-1 avant le début de cette nouvelle campagne européenne et la réception du Maccabi Haïfa. 🔥#ToutDonner pic.twitter.com/3kFHqTCnTV — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 20, 2023

