Stade Rennais - Leicester : après Génésio, Maurice en remet une couche sur l'arbitrage

Après Bruno Génésio, c'est au tour de Florian Maurice de pousser un coup de gueule contre l'arbitrage du huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence entre le Stade Rennais et Leicester (2-1).

"C’est incroyable qu’il n’y ait pas de VAR dans une compétition européenne"

"On réagit très mal lorsque l’on est sorti d’une compétition de cette manière-là, c’est très décevant. (...) On a été arbitré très moyennement, dans des conditions particulières. C’est incroyable qu’il n’y ait pas de VAR dans une compétition européenne. On n’a pas la possibilité d’être arbitré comme les autres équipes des autres compétitions. Elle nous aurait servi. On ne pas refaire le match, c’est fait, mais la domination reste énorme. À nous de réagir et de continuer à avancer dans notre championnat", a lâché le directeur sportif rennais sur le site officiel du club.

