Stade Rennais : on sait si Doué est sanctionné après son escapade barcelonnaise

Dimanche dernier, alors que son équipe était opposé à Montpellier (1-0), le milieu offensif du Stade Rennais, Désiré Doué, était présent dans le même temps dans les tribunes du Camp Nou pour assister au choc entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid (1-0). Blessé au psoas, sa sortie malvenue en pleine crise dans le club breton avait agacé les supporteurs et dirigeants bretons. Comme annoncé, le sujet a bien été réglé en interne. Selon les informations de RMC Sport, l’offensif du Stade Rennais aurait été reçu dès le lendemain par le président Olivier Cloarec et Florian Maurice. Aucune sanction sportive ou financière n’a été envisagée par la direction bretonne car le jeune joueur de 17 ans n’a dans les faits enfreint aucune règle établie. Dans le dur sur le plan sportif ces dernières semaines, Désiré Doué devra se faire pardonner sur le terrain… ⚽️ LOSC, OM - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Bamba #ButFC https://t.co/TD2grcSh8y — But! Football Club (@club_but) April 27, 2023

Thomas Salis

Rédacteur