Stade Rennais : Genesio promet une grande nouvelle contre le PSG !

Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Pour débuter sa conférence de presse, Bruno Genesio a donné des nouvelles de son effectif avant la réception du PSG. « Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga sont suspendus, Jonas Martin est forfait, alors qu’Adrien Truffert n’est pas rétabli. Pour le reste, tous les joueurs sont disponibles », a affirmé l’entraîneur du Stade Rennais.

Mystérieux, l’ancien coach de l’OL a fait savoir qu’il avait malgré tout son milieu de terrain en tête mais sans dévoiler les noms des joueurs qui le composeront. Au sujet de l’intégration de certains jeunes, Genesio a été plus clair : « Il faut bien débuter un jour. Les jeunes d'aujourd'hui en sont plus ceux d'il y a 30 ans, une gestion différente de celle qu'on pouvait avoir. »

Genesio adoube Buquet... qui porte moyennement chance à Rennes

Au sujet de son projet de jeu, l’entraîneur du Stade Rennais ne semble pas avoir l’intention d’attendre le PSG dans sa moitié de terrain. Loin de là. « Mettre le bus ce n'est pas ma philosophie, a-t-il affirmé. Il y a toujours une atmosphère particulière quand on prépare le PSG. C’est l’équipe la plus forte du championnat. C’est toujours motivant, excitant, mais on les prépare avec le même sérieux que contre les autres équipes. »

Enfin, Genesio s’est réjoui de la nomination de Ruddy Buquet pour ce choc : « Dimanche il y aura un très bon arbitre, c’est une bonne nouvelle. » Pour l’anecdote, l’officiel a arbitré deux matches du Stade Rennais cette saison pour un bilan d’une victoire (2-1 face à Brest) et une défaite (0-1 contre l’OL).