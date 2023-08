Stade Rennais – Mercato : après Matic, Rennes vise un autre gros coup au milieu

Après l’officialisation de l’arrivée de Nemanja Matić, le Stade Rennais pourrait se positionner pour recruter un nouveau milieu de terrain doté d’une grande expérience européenne.

Le journaliste Nicolò Schira dévoile en effet que le Stade Rennais devait rencontrer les représentants de Tiémoué Bakayoko (AC Milan) cet après-midi. L’ancien Monégasque pourrait rejoindre librement le club rennais dans les prochains jours. Avec l'arrivée de Matic, les Bretons, qui ont transféré Lovro Majer, pourraient disposer d'un gros duo en premier rideau. A suivre...

🚨 Excl, - Expected a meeting this afternoon between Tièmouè #Bakayoko’s agent and #StadeRennais. The midfielder has given his availability to the french club, which are reflecting on this possible signing. #transfers