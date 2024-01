Stade Rennais - Mercato : deux recrues arrivent à Rennes, Matic se rapproche de l'OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

En quête d'un remplaçant à Nemanja Matic, en instance de départ cet hiver, le Stade Rennais aurait ciblé cinq joueurs : Pierre Lees-Melou (Stade Brestois), Azor Matusiwa (Stade de Reims), Orel Mangala (Nottingham Forest), Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) et Lucas Tousart (Hertha Berlin). Et c'est finalement Azor Matusiwa qui devrait être recruté par le club Rouge et Noir. D'après Ouest-France, un accord aurait été trouvé entre Rennes et Reims pour un prêt avec obligation d’achat comprise en 15 et 20 millions d'euros. Un autre joueur pourrait bientôt débarquer à Rennes. Il s'agirait du défenseur central de Clermont, Alidu Seidu. À en croire les informations du 10 Sport, les dirigeants rennais seraient sur le point de boucler l’arrivée de l'international ghanéen, actuellement présent à la CAN 2024, pour un montant supérieur à 10 millions d'euros. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU STADE RENNAIS Bonne nouvelle pour l'OL, les pistes se referment pour Matic Dans le sens des départs, celui de Nemanja Matic devrait finir par arriver d'ici la fin de ce mercato hivernal. Toujours selon Ouest-France, le milieu de terrain serbe, ardemment courtisé par l'Olympique Lyonnais, ne devrait pas retourner en Italie pour des raisons fiscales et il n'y aurait rien avec Fulham. Ce qui rapproche encore un peu plus l'ancien joueur de Chelsea de l'OL, qui, d'après le journaliste de L'Équipe, Hugo Guillemet, serait le seul club à l'heure actuelle à avoir formulé une offre à Rennes. Le Belge Orel Mangala était la deuxième option. Dans le dossier Matic, pas de retour possible en Italie pour le Serbe moins d’un an après son départ, pour des raisons fiscales. Rien avec Fulham. Le deal avec Clermont pour Seidu toujours en cours @sports_ouest #mercato #SRFC — Guillaume Lainé (@gui_tog) January 17, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Ça bouge dans le sens des arrivées et des départs du côté du Stade Rennais. Alors qu'Azor Matusiwa (Stade de Reims) et Alidu Seidu (Clermont) se dirigeraient vers Rennes, Nemanja Matic se rapprocherait, lui, de l'OL.

Fabien Chorlet

Rédacteur