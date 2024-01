Stade Rennais – Mercato : Seidu, Maripan, Bednarek… Le point sur les dossiers défensifs de Maurice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Désireux de recruter entre un et deux centraux cet hiver, le Stade Rennais avance sur plusieurs fronts. Ouest-France confirme les informations de Mohamed Toubache-Ter selon lesquelles la première priorité se nomme Alidu Seidu (Clermont, 23 ans). Dans l’attente d’un accord avec le club auvergnat sur l’indemnité de transferts (dernière offre à 9 M€ selon L’Equipe), Rennes sera déjà d’accord avec le Ghanéen, actuellement à la CAN avec sa sélection. Le jeune Jérémy Jacquet pourrait être prêté à Clermont en retour pour compenser ce départ même si les deux dossiers ne sont pas liés.

Maripan - Bednarek, Rennes hésite à cause du salaire

Pour ce qui est du défenseur voulu à effet immédiat, Guillermo Maripan (AS Monaco, 29 ans) est toujours une vraie option mais le dossier du Chilien traine en longueur. Si l’ASM est disposée à ouvrir la porte suite à l’arrivée de Thilo Kehrer et à celle (possible) de Lilian Brassier, le Stade Rennais hésite encore à finaliser du fait du coût élevé (10 M€ en transfert + gros salaire) de Maripan.

L’une des autres options explorées mènerait à l’international polonais de Southampton (D2 anglaise), Jan Bednarek (27 ans) mais ce dossier n’est pas encore tranché pour les mêmes raisons que celui de Maripan. Le Stade Rennais veut se renforcer avec un stoppeur d’expérience mais pas à n’importe quel prix.

