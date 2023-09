Stade Rennais - Mercato : un milieu visé par l’OL a quitté la Bretagne pour une misère

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Un temps évoqué du côté de l’OL lors de ce Mercato d’été, Flavien Tait (30 ans) va vivre sa première expérience à l’étranger après quatre saisons au Stade Rennais. Ce mercredi en fin d’après-midi, le club breton a acté le départ de son milieu de terrain aux 129 matchs sous le maillot rouge et noir.

Flavien Tait a été libéré

Flavien Tait s’est engagé avec le promu turc de Samsunspor et découvrira la Super Lig cette saison. «Par ses qualités physiques et techniques, son état d’esprit et son sens du collectif, Flavien aura eu un rôle essentiel dans les bons résultats des Rouge et Noir depuis quelques années. Le Stade Rennais F.C. te souhaite une pleine réussite avec ton nouveau club Flavien », a commenté le club breton au sujet de ce départ.

Selon Ouest-France, Flavien Tait a été libéré de sa dernière année de contrat pour services rendus et s’engage libre en Turquie. Le Stade Rennais a simplement négocié un pourcentage symbolique (10%) sur l’éventuelle revente.

Après 4 saisons au SRFC, Flavien Tait rejoint Samsunspor, club turc évoluant en Super Lig. ✍️



Par ses qualités physiques et techniques, son état d’esprit et son sens du collectif, Flavien aura eu un rôle essentiel dans les bons résultats des Rouge et Noir depuis quelques années.… pic.twitter.com/8LnU8DGjCt — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 6, 2023

Podcast Men's Up Life