OM, RC Lens - Mercato : van den Boomen a déjà choisi son futur club !

Et pour cause, le joueur de 27 ans serait sur le point de rejoindre l'Ajax Amsterdam, si l'on en croit les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano. Sa visite médicale serait prévue dans les prochains jours. Déjà passé à l'Ajax entre 2011 et 2013 en catégorie jeune, Branco van den Boomen devrait donc faire son retour dans son pays natal cet été.

EXCLUSIVE: Branco van der Boomen is set to join Ajax on free transfer, here we go! There’s an agreement in principle with Dutch midfielder. 🚨⚪️🔴 #Ajax



Branco will join on long term deal — medical tests in the next days. Huge, smart signing for Ajax. pic.twitter.com/BRjayapvFV