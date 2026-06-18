RC Lens : Toppmöller a tranché, une arrivée très attendue se confirme

Ancien capitaine du RC Lens, Yannick Cahuzac va bel et bien retrouver les Sang et Or dans les prochains jours pour épauler Dino Toppmöller.

Le nouveau cycle lancé au RC Lens autour de Dino Toppmöller prend progressivement forme. Après l’officialisation du technicien allemand sur le banc artésien jusqu’en 2028, la constitution de son staff entre dans une phase décisive. Parmi les dossiers les plus avancés figure celui de Yannick Cahuzac, dont l’arrivée semble désormais acquise.

Si Onze Mondial évoquait ces dernières heures que l’ancien capitaine lensois n’avait pas encore tranché son avenir, La Voix du Nord révèle que « Cahu » a déjà échangé avec le nouvel entraîneur et les dirigeants du club. Si les derniers détails administratifs restent à finaliser, son retour à La Gaillette ne fait quasiment plus de doute. Toppmöller, qui mène un audit depuis son arrivée concernant le staff, a donc dû valider définitivement cette arrivée.

Une figure respectée du vestiaire lensois

Passé par le RC Lens entre 2019 et 2022 comme joueur, Yannick Cahuzac avait ensuite intégré le staff de Franck Haise lors de la saison 2022-2023 avant de poursuivre sa carrière d’entraîneur adjoint au FC Lorient. Son expérience du club, sa proximité avec l’identité sang et or et sa connaissance du football français ont pesé dans la réflexion menée par Dino Toppmöller.

Très sollicité ces derniers mois, l’ancien milieu défensif figurait parmi les profils les plus recherchés en Ligue 1. Lorient lui avait même proposé d’endosser un rôle plus important au sein de son projet sportif. Malgré ces sollicitations, le retour à Lens s’est imposé comme une opportunité privilégiée.

Un rôle de numéro 3 dans le nouvel organigramme

Au sein du futur staff lensois, Yannick Cahuzac devrait occuper un rôle de troisième homme, similaire à celui qui lui avait été proposé dans le projet initial porté autour de Pierre Sage. Cette organisation permettrait au technicien corse de poursuivre sa progression tout en préparant son avenir d’entraîneur principal.

La saison 2026-2027 sera d’ailleurs particulièrement importante pour lui puisqu’il doit suivre la formation du BEPF, le Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football. Cette formation l’éloignera du groupe professionnel pendant plusieurs semaines, mais n’empêchera pas son intégration dans le projet sportif lensois.

Un staff encore en construction autour de Toppmöller

Depuis son arrivée, Dino Toppmöller mène un audit complet de l’encadrement technique afin de déterminer les profils qui composeront son équipe. Le technicien allemand devrait être accompagné d’un adjoint de confiance ainsi que d’un analyste vidéo (Stefan Buck et Nelson Morgado), dans la continuité du fonctionnement qu’il avait mis en place lors de ses précédentes expériences.

Alors que le RC Lens s’apprête à retrouver la Ligue des champions après une saison historique conclue à la deuxième place de Ligue 1, la direction sportive souhaite bâtir un staff mêlant continuité, expertise internationale et ADN lensois. Dans cette logique, le retour de Yannick Cahuzac apparaît comme un choix aussi symbolique que stratégique.