RC Lens Mercato : un ancien de l’ASSE à moindre coût pour remplacer Sangaré ?

Déjà associé au joueur ces derniers mois, le RC Lens pourrait-il enfin sauter le pas pour Lucas Gourna-Douath, milieu formé à l’ASSE et qui sort d’un prêt au Havre ?

Le RC Lens pourrait-il être l’un des premiers clubs français à se positionner concrètement sur Lucas Gourna-Douath cet été ? En effet, comme le rapporte @LuCasCompany15 sur X, le milieu défensif de 22 ans, formé à l’ASSE et actuellement lié au RB Salzbourg, est sur le point de quitter l’Autriche dans les prochains jours.

Un retour en Ligue 1 est désormais jugé très probable pour celui qui a été prêté au Havre lors de la seconde partie de saison (15 matchs joués). Et dans ce contexte, la piste RC Lens paraît très crédible.

Lens, un projet taillé pour relancer Gourna-Douath

Le RC Lens a déjà été associé au joueur ces derniers mois, et a l’habitué de miser sur des profils jeunes, physiques et à fort potentiel de progression, comme le profil de Gourna-Douath.

Milieu récupérateur capable de casser les lignes et de jouer dans un entrejeu à haute intensité, l’ancien Stéphanois entrerait naturellement dans la philosophie lensoise. Dans un effectif qui a vu partir Thomasson et probablement Sangaré, Lens cherchera à renforcer son milieu avec des joueurs capables d’apporter volume de jeu et projection rapide.

Lucas Gourna-Douath 🇫🇷 s’apprête à quitter le RB Salzbourg dans les prochains jours.



Retour en Ligue 1 très probable. — Lucas (@LuCasCompany15) June 17, 2026

Une opportunité de marché pour les Sang et Or

Le contexte autour du joueur pourrait également jouer en faveur du RC Lens. Gourna-Douath arrive à un moment charnière de sa carrière, et un retour en France, dans un environnement stable et compétitif comme Bollaert, représenterait une option crédible pour relancer sa progression.

Formé à l’ASSE, où il a lancé très jeune sa carrière professionnelle, Gourna-Douath garde un lien fort avec le club forézien. Même si un retour à l’ASSE n’est pas d’actualité, son passage chez les Verts reste un élément structurant de son identité de joueur.

Mais aujourd’hui, c’est bien le RC Lens qui semble le mieux placé pour capitaliser sur son potentiel et lui offrir un nouveau cadre de progression en Ligue 1. Pour rappel, il est valorisé à 6 millions d’euros par Transfermarkt, et sous contrat jusqu’en 2027 avec Salzbourg.