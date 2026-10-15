Stade Rennais : la compo de Haise pour affronter l’OFI Crète

Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter l’OFI Crète en Ligue Europa.
Ce jeudi soir, le Stade Rennais reçoit l’OFI Crète pour la 2e journée de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Franck Haise. Coup d’envoi à 21 heures au Roazhon Park.
La compo du Stade Rennais
Samba – Frankowski, Cresswell, Aït Boudlal, Nagida – Szymanski, Rongier (cap), Camara – Blas, Lepaul, Al-Tamari.
Un 𝙥𝙖𝙧𝙛𝙪𝙢 d’Europe 💥#SRFCOFI https://t.co/PemcR8t0If— Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 15, 2026