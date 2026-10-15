Stade Rennais – OFI Crète (2-1) : Rennes évite le piège de justesse, les tops et flops

Longtemps mené par l’OFI Crète, le Stade Rennais a renversé la situation au Roazhon Park grâce à Nagida et Aït Boudlal, deux joueurs qui ont marqué les esprits lors de cette victoire européenne.

Les tops rennais

Nagida, le dynamiteur

C’est l’une des grandes satisfactions de la soirée. Très entreprenant sur son côté, Nagida a multiplié les percussions et posé de nombreux problèmes à la défense grecque. Dès la 16e minute, sa tentative avait trouvé la barre transversale. À la 76e, le Camerounais a finalement été récompensé par une superbe déviation de l’extérieur du pied gauche pour égaliser (1-1). Toujours aussi dangereux en fin de rencontre, il a également participé à l’action du but de la victoire.

Aït Boudlal, de zéro à héros

Le défenseur marocain a offert trois points précieux au Stade Rennais en inscrivant le but du 2-1 à la 90e minute, mais a soufflé le chaud et le froid. Après une première parade de Christogeorgos sur une frappe de Nagida, Aït Boudlal a parfaitement suivi pour ajuster le gardien grec. Une réalisation décisive qui fait oublier, en partie, sa mauvaise relance sur l’ouverture du score de l’OFI Crète.

Cresswell, une présence intéressante

L’Anglais a montré de bonnes choses, notamment dans le jeu aérien et la relance. À la 38e minute, sa demi-volée avait déjà fait passer un frisson dans le Roazhon Park. Il s’est aussi illustré avec une ouverture remarquable pour Al-Tamari au retour des vestiaires. Une prestation encourageante malgré le but encaissé en première période.

Les flops rennais

Un manque d’efficacité criant

Malgré une domination nette, Rennes a longtemps buté sur le bloc bas de l’OFI Crète. Les Rouge et Noir ont multiplié les corners et les frappes, sans parvenir à mettre suffisamment en danger Christogeorgos. Avant l’égalisation de Nagida, les hommes de Franck Haise ont affiché un manque d’inspiration préoccupant.

Une défense punie sur une grossière erreur

Le but de Fountas, à la 10e minute, a rappelé les limites rennaises. Sur une mauvaise relance d’Aït Boudlal, après une action où Cresswell semblait avoir subi un contact, les Grecs ont trouvé la faille sur leur première véritable incursion. Un manque de vigilance qui a longtemps compliqué la soirée bretonne.

Une attaque trop discrète avant le réveil

Lepaul, Blas et Al-Tamari ont eu du mal à concrétiser la domination rennaise. Si l’attaquant jordanien a apporté de la profondeur et si Lepaul a tenté sa chance, les occasions franches ont été trop rares. Les entrées de Boulaye Dia et de Mayenda ont apporté du sang neuf, mais c’est finalement Nagida qui a débloqué la situation.

Un succès précieux pour lancer la campagne européenne

Mené pendant plus d’une heure, le Stade Rennais a finalement trouvé les ressources pour renverser l’OFI Crète (2-1). Grâce à Nagida et Aït Boudlal, les Bretons évitent une mauvaise opération au Roazhon Park. La victoire est là, et elle marque (enfin) la fin de la série noire de Franck Haise, qui restait sur 19 matches sans victoire en Europe.